Gamze ŞİMŞEK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Son Güncelleme:
Kartal'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
KARTAL'da bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kartal sahil yolunda patenli 3 genç bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar trafikte bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle