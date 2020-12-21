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Gamze ŞİMŞEK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Kartal'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Kartal'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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KARTAL'da bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kartal sahil yolunda patenli 3 genç bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar trafikte bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

 

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