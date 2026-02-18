Kartal'da park halindeki otomobile çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 0049 plakalı hafif ticari araç, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen araçlar, yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptıktan sonra durdu.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapanan bulvar hafif ticari aracın ve otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.