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Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Kartal'da Panama bayraklı kargo gemisi sürüklendi

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Kartal'da Panama bayraklı kargo gemisi sürüklendi

İstanbul Kartal açıklarında Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisi demir tarayıp sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyetine bağlı KURTARMA-2 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu yönlendirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kartal demir bölgesinde Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisinin demir tarayıp sürüklenmesi üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi'' denildi.

 

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