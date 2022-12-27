Kartal’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Kaza, Samandıra Kartal Bağlantı Yolu’nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Balaman yönetimindeki otomobil, Samandıra istikametine ilerlediği sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Mukaddes Özkan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 54 yaşındaki Özkan yolda savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kazaya karışan araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Mukaddes Özkan’ın cansız bedeni ambulansa konularak hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mustafa Balaman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Samandıra Kartal Bağlantı Yolu, Samandıra istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.