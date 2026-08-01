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Kartal’da otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı

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#Kartal#Trafik Kazası#Ağaç
Kartal’da otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 08:28

İstanbul'da Kartal Sahil Yolu’nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaca çarparak takla atıp, ters döndü. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi'nde sahil yolunda meydana geldi. Maltepe yönüne giden 34 KKD 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla atıp, ters döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sahil yolunda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Kartal#Trafik Kazası#Ağaç

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