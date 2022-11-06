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Kartal’da otobüste yumruk yumruğa kavga

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#Kartal#Trafik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 16:39

İstanbul Kartal’da seyir halindeki bir otobüste iki yaşlı adam kavgaya tutuştu. Yaşlı adamların yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Uğur Mumcu’da seyir halindeki otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı iki adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hararetlenen tartışmada şahıslar birbirlerine yumruk savurdu. Aldığı darbe sonucu yere düşen yaşlı adamlardan birinin, elinde taşıdığı meyve dolu poşet yere savruldu.

DİĞER YOLCULAR MÜDAHALE ETMEDİ

Öte yandan, otobüste bulunan diğer yolcuların yaşananlara müdahale etmemesi dikkat çekti. Yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal’da otobüste yumruk yumruğa kavga

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#Kartal#Trafik#Polis

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