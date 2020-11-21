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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, DHA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Kartal'da otobüse tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Kartal'da otobüse tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Kartal'da belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda iki patenli genç, yoldan geçen belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuğu DHA kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençler, muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı. İki genç, görüntülenmelerine aldırmadan yolculuklarına devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu.

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