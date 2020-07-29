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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi

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Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi
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KARTAL'da trafik ekipleri yolcu minibüslerine yönelik sosyal mesafe denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kartal Spor Caddesi'nde minibüslere yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri minibüsleri durdurarak araçlardaki yolcu sayılarını kontrol etti. Minibüs şoförleri ayaktaki yolcuların koltuk sayısının yüzde 50'si kadar olması konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan minibüs sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Trafik polislerin farklı noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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