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Kartal'da minibüs dükkana girdi, çok sayıda yaralı var

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#İstanbul#Trafik Kazası#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 10:37

İstanbul'un Kartal ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, berber dükkanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, frenin patlaması sonucunda sürücü Fehmi G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan Zeki C, Zafer K.ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

“İÇERİDE MÜŞTERİLERİM VARDI”

Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, “İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış” diye konuştu. Kazayı gören Mustafa Arslan isimli bir vatandaş ise, “Minibüs Marmaray'ın oradan aşağı doğru geldi, freni patlamış. Freni patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek berber dükkanına girdi. 3 yaralı var” dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kartalda minibüs dükkana girdi, çok sayıda yaralı var


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#İstanbul#Trafik Kazası#İtfaiye

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