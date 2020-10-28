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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul-DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Kartal'da metroda koronavirüs denetimi

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Kartal'da metroda koronavirüs denetimi
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İstanbul'da koronavirüs vakalarının artmasıyla denetimler sıklaştırılırken, Kartal'da metro istasyonlarında kontroller yapıldı. Yolculuklar ekipler tarafından maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Kartalda metroda koronavirüs denetimi
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul genelinde yapılan kapsamlı denetimler çerçevesinde dün İstanbulluların yoğun bir şekilde kullandığı metroda kontroller yapıldı. Yolculuk yapan vatandaşlar, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kartal Denetleme Komisyon ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Ekipler ayrıca, kafe ve restoranlara girerek sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. İşyeri çalışanları ve yetkililerine uyarılarda bulunuldu. Öte yandan polis ekipleri, evinde izolasyonda bulunan Koronavirüs hastası ve temaslı vatandaşları ziyaret ederek evlerinde olup olmadıklarını kontrol etti ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

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