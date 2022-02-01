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Kartal’da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

#Hırsızlık#Maske#Kartal
Kartal’da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

Kartal’da bir daireye giren hırsızlar evin içerisindeki güvenlik kamerasına yakalandı. Dairede dakikalarca maskeyle gezen şüpheliler tablet, bilgisayar ve telefonları çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 15.30 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ümit E.’nin evde bulunmadığı sırada daireye giren iki şüpheli evde buldukları tablet, bilgisayar, telefon ve bir miktar parayı da çalarak kayıplara karıştı. Dakikalarca ev içerisinde gezen şüphelilerin maskelerini çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan hırsızlık anı ise daire içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntülerde, eve giren şahısların odaları dolaştığı buldukları elektronik eşyaları yanında getirdikleri sırt çantalarına yerleştirdikleri görülüyor.

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#Hırsızlık#Maske#Kartal

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