Kartal'da koronavirüs denetimi

İstanbul'da koronavirüs vakalarında meydana gelen artışın ardından Kartal'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik polisleri ve Kartal Denetleme Komisyon ekipleri denetim yaptı. Minibüs, otobüs ve taksiler tek tek durdurularak kontrol edildi. Fazla yolcu taşıyan minibüslere ceza kesildi. Toplu taşıma araçları ile taksilerde maske ve hijyen denetimi yapıldı. Araçlarda dezenfektan ve fazla maske olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan, yoğunluğun en çok yaşandığı caddelerde devriye gezen ekipler, maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken, polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar koronavirüse karşı uyarıldı.