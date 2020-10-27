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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Kartal'da koronavirüs denetimi

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Kartal'da koronavirüs denetimi
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KORONAVİRÜS vakalarının artmasıyla birlikte polis ekipleri Kartal'da denetimlerini sıklaştırdı. Toplu taşıma araçları ile taksilerde yolcu sayısı ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, yoğunluğun yaşandığı caddelerde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Kurallara uymayan sürücü ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Kartalda koronavirüs denetimi
İstanbul'da koronavirüs vakalarında meydana gelen artışın ardından Kartal'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik polisleri ve Kartal Denetleme Komisyon ekipleri denetim yaptı. Minibüs, otobüs ve taksiler tek tek durdurularak kontrol edildi. Fazla yolcu taşıyan minibüslere ceza kesildi. Toplu taşıma araçları ile taksilerde maske ve hijyen denetimi yapıldı. Araçlarda dezenfektan ve fazla maske olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan, yoğunluğun en çok yaşandığı caddelerde devriye gezen ekipler, maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken, polis otosundan yapılan anonslarla vatandaşlar koronavirüse karşı uyarıldı. 

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