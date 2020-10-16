MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartal’da koronavirüs denetimi
Geri Gündem Kartal’da koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Kartal’da koronavirüs denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartal’da koronavirüs denetimi
Abone Olgoogle-news

KARTAL’da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’in de katıldığı denetimlerde esnaf ve maske takmayan vatandaşlar uyarıldı.

Kartal’da koronavirüs denetimi
Kartal’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İş yerleri denetlenirken, vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske konularında uyarıldı. Denetimlere katılan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Kartal ilçemizde koronavirüs salgınıyla ilgili toplanmış bulunuyoruz. Sağlık için hepimiz için sloganıyla esnafımızı koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerini duyarlılığını yeniden yerinde kontrol etmek hem de farkındalık oluşturmak için ziyaret edeceğiz." dedi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle