Kartal’da koronavirüs denetimi

Kartal’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İş yerleri denetlenirken, vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske konularında uyarıldı. Denetimlere katılan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Kartal ilçemizde koronavirüs salgınıyla ilgili toplanmış bulunuyoruz. Sağlık için hepimiz için sloganıyla esnafımızı koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerini duyarlılığını yeniden yerinde kontrol etmek hem de farkındalık oluşturmak için ziyaret edeceğiz." dedi