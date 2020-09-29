MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartal’da korkutan yangın! 'Çığlık seslerine uyandık'
GeriGündem Kartal’da korkutan yangın! 'Çığlık seslerine uyandık'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Kartal’da korkutan yangın! 'Çığlık seslerine uyandık'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartal’da korkutan yangın! 'Çığlık seslerine uyandık'
Abone Olgoogle-news

İstanbul Kartal’da henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Mahsur kalan vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kartal, Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Binadan mahsur kalan vatandaşlar yoğun dumandan ve alevlerden kurtulmak için binadan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Binadan kendi imkanlarıyla çıktıklarını dile getiren vatandaşlar “Çığlık sesleri ile uyandık” ifadelerinde bulundular.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle