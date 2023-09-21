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Kartal'da korkunç olay! Baçıkla eşine saldırdı, çocukları araya girdi

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#Kartal#Bıçaklı Saldırı#Karı-Koca
Kartalda korkunç olay Baçıkla eşine saldırdı, çocukları araya girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 11:13

Kartal'da bir şahıs, eşine bıçakla saldırdı. Yaşlı kadın kendini evin odasına kilitlerken, olayı duyan çocukları anne ve babalarının yaşadığı adrese geldi.

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Çocukların araya girmeye çalıştığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan saldırgan baba ile çocukları arasında gözaltı esnasında tartışma çıktı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Mehmet Emin Yurdakul Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Ç. isimli şahıs, tartıştığı eşi Zeynep Ç.'ye bıçakla saldırmaya çalıştı. Zeynep Ç., kendisini odaya kilitleyerek durumu çocuklarına bildirdi. Çiftin çocuklarının ihbarı üzerine adrese polis polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Kadir Ç. ile çocukları arasında da kavga çıktı. Tarafları polis ekipleri ayırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşlı kadın tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Kartalda korkunç olay Baçıkla eşine saldırdı, çocukları araya girdi

Kartalda korkunç olay Baçıkla eşine saldırdı, çocukları araya girdi

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#Kartal#Bıçaklı Saldırı#Karı-Koca

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