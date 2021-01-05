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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Kartal’da Komşu İletişim Merkezi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

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Kartal’da Komşu İletişim Merkezi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor
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Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Kartal ile ilgili görüş, öneri ve taleplerini dinliyor.

Kartal’da Komşu İletişim Merkezi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor
Kartallılara en iyi şekilde hizmet ulaştırabilmek adına hayata geçirilen proje kapsamında, Kartal’daki 100 binden fazla hane, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ziyaret edilirken vatandaşların şikâyet ve talepleri kayıt altına alınıyor.

“5 BİN 608 HANEYE ULAŞILDI”

12 gündür devam eden ziyaretler ile ekipler şu ana kadar toplam 5 bin 608 haneye ulaştı ve vatandaşları dinledi. Yalı Mahallesi’nde tamamlanan ev ziyaretlerinin ardından Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi, Yunus Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları ziyaret etmeye başladı. 2 kişilik gruplar halinde hane hane mahalleyi dolaşarak vatandaşları ziyaret eden ekipler, günün sonunda 564 haneye ulaşarak görüş, öneri ve taleplerini dinledi ve mini hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Komşularımızın pandemi sürecinden en az etkilenmesi, bu süreçte moral ve motivasyonlarını artırmak adına ilk günden itibaren çalışmalarımızı sıkı tuttuk. Bu anlamda komşularımız ile olan iletişimimiz bizler için çok önemliydi. Komşu İletişim Merkezimiz bu anlamda büyük bir boşluğu dolduruyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ekiplerimiz aracılığı ile komşularımızın istek, şikâyet ve önerilerini daha hızlı bir şekilde çözümlüyoruz. Son olarak saha ekibimiz ile başlattığımız çalışma ile de hem komşularımıza hijyen kitleri dağıtıyor hem de bir anket ile beklenti ve sorunlarını tespit etmiş oluyoruz” dedi.

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