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Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Kartal'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk

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Kartal'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
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HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarında alışveriş yaptı. Kartal'daki pazar alanında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarında alışveriş yaptı. Kartal Uğur Mumcu'da kısıtlama nedeniyle bir gün önceden kurulan pazarda vatandaşlar alışveriş yaptı. Pazar alanında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Kartalda kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk

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