Kartal'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarında alışveriş yaptı. Kartal Uğur Mumcu'da kısıtlama nedeniyle bir gün önceden kurulan pazarda vatandaşlar alışveriş yaptı. Pazar alanında zaman zaman yoğunluk oluştu.