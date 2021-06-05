MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriKartal'da kÄ±raathane ve restorana koronavirüs baskÄ±nÄ±!
GeriGÃ¼ndem Kartal'da kÄ±raathane ve restorana koronavirüs baskÄ±nÄ±!
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
Ali ÇaÄŸlar TÄ±nbek /Ä°stanbul,(DHA)
Haber GiriÅŸ: 05.06.2021 - 14:16 | Son GÃ¼ncelleme:

Kartal'da kÄ±raathane ve restorana koronavirüs baskÄ±nÄ±!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Kartal'da kÄ±raathane ve restorana koronavirüs baskÄ±nÄ±!

Kartal'da kumar oynatÄ±lan kÄ±raathaneye ve kÄ±sÄ±tlama saatinde aÃ§Ä±k olan restorana baskÄ±n dÃ¼zenlendi. KÄ±raathanede bulunan 29 kiÅŸi ile restorandaki 41 kiÅŸiye 206 bin 788 lira para cezasÄ± kesildi.Â

Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan kÄ±raathanede dÃ¼n kumar oynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi alan ekipler, saat 18.20'de buraya baskÄ±n dÃ¼zenledi. 29 kiÅŸiden 6'sÄ±nÄ±n bir masa etrafÄ±nda kumar oynarken yakalandÄ±. KÄ±raathanede bulunan 23 kiÅŸiye 72 bin 450 lira ceza kesildi.

Kartalda kÄ±raathane ve restorana koronavirÃ¼s baskÄ±nÄ±

AyrÄ±ca kumar oynayan 6 kiÅŸiye iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Ã–te yandan, polis yine aynÄ± gÃ¼n kÄ±sÄ±tlama saatinde Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restorana denetim gerÃ§ekleÅŸtirildi.

41 kiÅŸinin sosyal mesafeye aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde restoranda eÄŸlendiÄŸi tespit edildi. 41 kiÅŸiye toplam 134 bin 338 lira ceza kesildi. BaskÄ±n anlarÄ± kameralara yansÄ±dÄ±.

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi