Kartal'da kÄ±raathane ve restorana koronavirüs baskÄ±nÄ±!
Kartal'da kumar oynatÄ±lan kÄ±raathaneye ve kÄ±sÄ±tlama saatinde aÃ§Ä±k olan restorana baskÄ±n dÃ¼zenlendi. KÄ±raathanede bulunan 29 kiÅŸi ile restorandaki 41 kiÅŸiye 206 bin 788 lira para cezasÄ± kesildi.Â
Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan kÄ±raathanede dÃ¼n kumar oynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi alan ekipler, saat 18.20'de buraya baskÄ±n dÃ¼zenledi. 29 kiÅŸiden 6'sÄ±nÄ±n bir masa etrafÄ±nda kumar oynarken yakalandÄ±. KÄ±raathanede bulunan 23 kiÅŸiye 72 bin 450 lira ceza kesildi.
AyrÄ±ca kumar oynayan 6 kiÅŸiye iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Ã–te yandan, polis yine aynÄ± gÃ¼n kÄ±sÄ±tlama saatinde Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restorana denetim gerÃ§ekleÅŸtirildi.
41 kiÅŸinin sosyal mesafeye aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde restoranda eÄŸlendiÄŸi tespit edildi. 41 kiÅŸiye toplam 134 bin 338 lira ceza kesildi. BaskÄ±n anlarÄ± kameralara yansÄ±dÄ±.
Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara