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Kartal'da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı

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#Hırsız#Motosiklet#Kartal
Kartalda kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 13:45

Kartal'da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında, bir sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki bir motosikleti çaldı. Kafasına kask takan şüpheli motosikletli çalıştırırken, diğeri gözcülük yaptı. Şüpheliler yaklaşık 3 dakika içinde piyasa değeri 65 bin TL olduğu belirtilen motosikleti alarak uzaklaştı.

Kartalda kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı

Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızın önce motorsiklet üzerindeki koruyucu örtüyü kaldırdığı, daha sonra çalıştırmak için direksiyon bölümüne sertçe vurduğu görülüyor.

Şüpheli, çalıştırdığı motosikleti önce iterek, daha sonra  üzerine binerek oradan uzaklaşıyor. 

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#Hırsız#Motosiklet#Kartal

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