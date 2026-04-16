Kartal'da kadın cinayeti! Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu... Katil zanlısı Kocaeli'de yakalandı

Olay, 09.35 sıralarında Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ruhan Çalu'nun dairesinden sesler geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan daireye giren ekipler, Ruhan Çalu'yu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ruhan Çalu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerini bitirdikten sonra hayatını kaybeden Çalu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI

Cinayet büro ekipleri de çevredeki çöp konteynerleri içinde cinayetle ilgi aramalar yaptı.

"BOĞAZINI KESMİŞLER"

Ruhan Çalu'nun komşusu olan Emrullah Özdemir, "5'inci katta oturan komşumuzun boğazını kesmişler. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Aileden birisi mi? Yoksa dışarıdan gelen birisi mi yaptı onu da bilemiyoruz" dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

ŞÜPHELİ KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ruhan Çalu'yu öldüren şüphelinin 20 yaşındaki M.D.G. adlı kişi olduğu tespit edildi. Araştırmalarda; şüphelinin cinayeti işledikten sonra evden ayrıldığı ve ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda M.D.G., kaçtığı Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.