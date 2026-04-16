Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kartal'da kadın cinayeti! Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu... Katil zanlısı Kocaeli'de yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 16:42

İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın 5'inci katında 59 yaşındaki Ruhan Çalu , evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Ruhan Çalu'yu öldüren şüphelinin M.D.G. (20) adlı kişi olduğu tespit edildi. M.D.G., kaçtığı Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, 09.35 sıralarında Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ruhan Çalu'nun dairesinden sesler geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan daireye giren ekipler, Ruhan Çalu'yu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ruhan Çalu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerini bitirdikten sonra hayatını kaybeden Çalu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI

Cinayet büro ekipleri de çevredeki çöp konteynerleri içinde cinayetle ilgi aramalar yaptı.

"BOĞAZINI KESMİŞLER"

Ruhan Çalu'nun komşusu olan Emrullah Özdemir, "5'inci katta oturan komşumuzun boğazını kesmişler. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Aileden birisi mi? Yoksa dışarıdan gelen birisi mi yaptı onu da bilemiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

ŞÜPHELİ KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ruhan Çalu'yu öldüren şüphelinin 20 yaşındaki M.D.G. adlı kişi olduğu tespit edildi. Araştırmalarda; şüphelinin cinayeti işledikten sonra evden ayrıldığı ve ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda M.D.G., kaçtığı Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!