Kartal’da istinat duvarı çöktü

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Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, Kartal’da yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarları çöktü. Duvarların çökmesi ile inşaat sahasında toprak kayması da yaşandı. Yağan yağmurun suyu inşaat sahasına ve oluşan göçüklere doldu. Öte yandan inşaat sahası ile çocuk parkı arasında bulunan duvarın da çöktüğü ve bölgede bulunan toprağın inşaat alanına doğru kaydığı görüldü.



Parka sınır olan duvarın çökmesi, adeta çocuklar için tehlike oluşturdu.



Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede su tahliyesi yapılarak ve güvenlik önlemleri alındı.