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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Kartal'da her gün yüzlerce metrekare alan dezenfekte ediliyor

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Kartal'da her gün yüzlerce metrekare alan dezenfekte ediliyor
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Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, her gün yüzlerce metrekare alanın köşe bucak dezenfekte edildiği duyuruldu.

Kartalda her gün yüzlerce metrekare alan dezenfekte ediliyor
Kartal’da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı. Açıklamada, “Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarına öncelik veren ve Mart ayından bu yana milyonlarca metrekare alanı dezenfekte eden ekipler; hastaneleri, sağlık ocaklarını, eczaneleri, metro ve tren istasyonlarını, ATM’leri, ibadethaneleri, noter ve PTT şubeleri ile minibüs, taksi, park ve durakları virüslere karşı en etkin yöntemlerden olan nano gümüş iyon teknolojisi ile arındırıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte çalışmalarını artıran ekipler, lokasyonların dezenfekte çalışmasını tek sefere mahsus yapmaksızın düzenli bir şekilde tekrarlıyor” ifadelerine yer verildi.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, dezenfekte çalışmalarını 15 kişiden oluşan 5 ekip ile yürüttüğü, ilçedeki tüm sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmalarına da düzenli olarak devam edildiği bildirildi.

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