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Kartalâ€™da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#Kartal#Motosiklet#Kaza
Kartalâ€™da hafif ticari araca Ã§arpan motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 31, 2023 05:15

Kartal, D-100 Karayoluâ€™nda hafif ticari araca Ã§arpan motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Â

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Kaza, saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda Kartal D-100 Karayolu Topselvi mevkisinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, B.Y.â€™nin kullandÄ±ÄŸÄ± 34 HLC 864 plakalÄ± motosiklet KadÄ±kÃ¶y istikametine seyir halindeyken, yan yoldan D-100 karayoluna giren 34 CVY 692 plakalÄ± hafif ticari araca arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisi ile savrulan motosiklet metrelerce sÃ¼rÃ¼klenirken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ B.Y. aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri kazada aÄŸÄ±r yaralanan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ ambulansla Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Polis ekipleri, D-100 Karayolu KadÄ±kÃ¶y istikametinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan hafif ticari araÃ§ ile motosiklet Ã§ekici ile olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTÄ°

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Kazada aÄŸÄ±r yaralanan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ B.Y.'nin hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri hafif ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Polisin kazayla ilgili incelemesi sÃ¼rÃ¼yor.

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#Kartal#Motosiklet#Kaza

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