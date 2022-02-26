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Kartal'da eğlence mekanı önünde kavga

#Kavga#Eğlence Mekanı#İstanbul

Kartal'da eğlence mekanının önünde eski ortaklar arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre eğlence mekanının eski ortağı, mekana gelerek intikam almak istediğini söyledi. Mekan sahibi ise eski ortağını dışarıya çıkardı. Tartışma bir süre karşılıklı tehditlerle devam etti.

Bir ara işyerine giren mekan sahibinin arkasından, "Silahını göster" şeklinde seslenen kişi, mekandan çıkan eski ortağının yumruklu saldırısına uğradı. Bu arada olayı görüntüleyen bir kişi de aynı şekilde yumrukların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, eğlence mekanının sahibi ve eski ortağının gözaltına alındığı öğrenildi. 

Kartalda eğlence mekanı önünde kavga

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#Kavga#Eğlence Mekanı#İstanbul

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