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Kartal'da denizde el bombası bulundu! SAS timleri etkisiz hale getirdi

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#Bomba#Deniz#Kartal
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 10:10

Kartal'da denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları (SAS) etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.

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Kartal Dragos Sahili'nde, dün saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası olduğunu fark etti. Olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı.

Kartalda denizde el bombası bulundu SAS timleri etkisiz hale getirdi

 El bombası, bu sabah Sualtı Savunma Komandoları (SAS) tarafından etkisiz hale getirilerek kıyıya çıkarıldı. El bombası daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kartalda denizde el bombası bulundu SAS timleri etkisiz hale getirdi

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#Bomba#Deniz#Kartal

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