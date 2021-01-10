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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ DHA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Kartal'da dehşet anları! Görüntüleri ortaya çıktı...

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Kartal'da dehşet anları! Görüntüleri ortaya çıktı...
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Kartal'da  oto yedek parçasında 1’i saldırgan 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay geçen ay  Esentepe Mahallesi'nde bulunan oto yedek parçaları satan bir dükkanda meydana geldi. İddialara göre aralarında alacak verecek kavgası bulunan iki grup, akşam saatlerinde karşı karşıya geldi. Mustafa B. ve Ümit Ö, ellerinde silahlarla iş yerine geldi ve içeride bulunan Serhat K. ve Uğur A. ile birlikte oturan Adem Ö.'ye, aralarıda yaşanan tartışmanın ardından ateş etmeye başladı. Mustafa B., dükkandan dışarı çıktıktan sonra da içeridekilere ateş etmeyi sürdürdü.  Seken kurşunlardan ayağından yaralanan Ümit Ö ile Mustafa B., taksiye binerek kaçtı. Açılan ateş sonucu yaralanan  Serhat K., Uğur A. ve Adem Ö, haber verilmesi üzerine  olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı güvenlik  kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Serhat K.,Uğur A. ve Adem Ö.'nün dükkana gelmeleri, ardından  saldırganların dükkana girmesi,  yaşanan tartışma ve arbede, silahlı saldırı anları yer alıyor.  Seken kurşunla ayağından yaralanan  Ümit Ö.'nün yere düşmesi,  dışarı çıkan Mustafa B.'nin geri dönerek dükkana ateş etmeyi sürdürmesi,  Ümit Ö.'yü de alarak olay yerinden uzaklaşması da görüntülere yansıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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