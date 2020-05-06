Kartalâ€™da dehÅŸet: 2 Ã¶lÃ¼

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Lokman Ofâ€™un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. KomÅŸularÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine gelen Ã§ocuÄŸu Halit Ofâ€™un yÃ¶nlendirmesiyle eve giden polis ekipleri, Ã§ilingire evin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±rÄ±nca, anne Zekiye Of (69) kanlar iÃ§erisinde bulundu. Zekiye Ofâ€™un, kafasÄ±na sert bir cisimle vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Halit Of, anne ve babasÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

KAFASINA VURULMUÅž

Zekiye Ofâ€™un bir sÃ¼redir torunlarÄ±na bakmak iÃ§in Tuzlaâ€™da yaÅŸayan kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± ve geÃ§tiÄŸimiz akÅŸam evine geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri, Lokman Ofâ€™un tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸini baÅŸÄ±na sert bir cisimle vurup Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar etmiÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruyor. Ã–len Ã§iftin komÅŸularÄ± ise daha Ã¶nce inÅŸaatlarda Ã§alÄ±ÅŸan ve lakabÄ± â€˜Kalfaâ€™ olan Lokman Ofâ€™un sÃ¼rekli gezen bir insan olduÄŸunu, sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± nedeniyle evde kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunalÄ±ma girmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.Â â€˜Kalfaâ€™ lakaplÄ± Lokman Of