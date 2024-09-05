×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kartal'da D-100'de çalışma... Dikkat! Belirli saatlerde 12 gün boyunca kapalı olacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul #Kartal#D-100
Kartalda D-100de çalışma... Dikkat Belirli saatlerde 12 gün boyunca kapalı olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 15:55

İstanbul Kartal'da, Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.

Haberin Devamı

İBB'den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor." ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kartal#D-100

BAKMADAN GEÇME!