Kartal'da D-100'de çalışma... Dikkat! Belirli saatlerde 12 gün boyunca kapalı olacak

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İBB'den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor." ifadeleri kullanıldı.