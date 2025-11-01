×
HABERLER Gündem Haberleri

Kartal’da çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 23:28

İstanbul Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina, polis ve zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi.

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

İncelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemi alınırken, sokak şeritle kapatıldı.

