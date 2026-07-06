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Kartal'da bir kadının cesedi bulundu!

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#Kartal#Son Dakika#Gündem
Kartalda bir kadının cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 22:08

İstanbul Kartal’da tek katlı metruk gecekondunun içinde kadın cesedi bulundu. Cenaze, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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#Kartal#Son Dakika#Gündem

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