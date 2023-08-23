Kartal'da bıçaklı saldırı: Otomobilin altında bulundu

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Olay, saat 23.30 sıralarında Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi'nde meydana geldi. Yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği tarafa doğru yönelince park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi buldu. Bu sırada 2 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.