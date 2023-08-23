×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kartal'da bıçaklı saldırı: Otomobilin altında bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Saldırı#Bıçak#Kartal
Kartalda bıçaklı saldırı: Otomobilin altında bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 08:00

Kartal'da kaldırımda yürüyen kişi, iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yardım çığlığı üzerine gelenler, yaralı olarak buldukları kişiye müdahale etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.30 sıralarında Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi'nde meydana geldi. Yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği tarafa doğru yönelince park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi buldu. Bu sırada 2 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kartalda bıçaklı saldırı: Otomobilin altında bulundu



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda bıçak yaraları olan kişiyi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saldırı#Bıçak#Kartal

BAKMADAN GEÇME!