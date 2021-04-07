Kartal'da avukatlık bürosundaki dehşette 4 kişi hayatını kaybetmişti! Boşandığı eşinin evine giderken yakalandı

Kartal, Cevizli Mahallesi'ndeki olay dün 15.00 sıralarında meydana geldi. Miras anlaşmazlığı nedeniyle avukatlık bürosunda bir araya gelen akrabalard arasında çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih Belginer dehşet saçtı. Belginer, Haluk Onat( 58) Kebire Esra Aymutlu(54), görme engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu(26) ile Ahmet Nuri Onat (63) vurarak öldürdü. Saldırıda Arzu Onat (56) ağır yaralandı

15 GÜN ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİ YOLU ÜZERİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenilen Ahmet Salih Belginer'i takibe alan ekipler onun bir taksiye binerek Yalova'ya doğru hareket ettiğini tespit ettiler. Bunun üzerine jandarmaya haber verilerek önlem almaları istendi. Her ihtimale karşılık Ahmet Salih Belginer'in 15 gün önce boşandığı eşinin evine gitme ihtimaline karşılık güvenlik önlemleri burada yoğunlaştırıldı. Kısa bir süre sonra Yalova plakalı bir taksinin içinde olduğu tespit edilen saldırgan, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.

İSTANBUL'DA SORGULANDI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli işlediği cinayetlerle ilgili sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olayın yıllardır süren ve Yalova'da bulunan yaklaşık 2 bin dönümlük arazilerin paylaşılamaması nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.

NE YAPTIĞINI HATIRLAMIYORMUŞ

Ahmet Salih Belginer'in kendisini sorgulayan polislere olay anını ve nasıl yaptığını hatırlamadığını anlattığı öğrenildi. Ahmet Salih Belginer'in polislere "Bu kadar arazimiz var ama fakirlik içinde yaşıyoruz" diyerek akrabaları ile arazinin paylaşımıyla ilgili bir avukatlık bürosunda toplanmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

TARTIŞMA DAĞLIK VE DENİZ KIYISINDAKİ ARAZİLERİN PAYLAŞIMI İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ

Sorgusunda polislere, olay günü akrabalarının kendisine dağlık alanda bulunan 60 dönümlük bir araziye vererek haklarından vazgeçmesini istediklerini, kendisinin de deniz kıyısındaki arsaları sorduğunda tansiyonun yükseldiğini söylediği öğrenildi.

AŞAĞI İNİP YUKARI ÇIKTIKTAN SONRA CİNAYETLERİ İŞLEMİŞ

Polis soruşturması sırasında şüphelinin bir ara binadan sakinleşmek için aşağı indiği, ancak geri döndüğünde tartışmaların yeniden alevlenmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin önce bir taksiyle Yalova'ya gittiği ardından bu taksiden inerek Yalova plakalı başka bir taksiyle yoluna devam ettiği belirlendi.

ADLİYEYE GİDERKEN DE SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde resmi ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullanan şüpheli Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışında "Neden öldürdünüz" sorularına cevap vermedi.

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