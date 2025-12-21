Kartal'da astım hastası kadının darbedildiği 'Park yeri kavgası' davasında karar

Haberin Devamı

Nurdan Duran'ın darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olduğu öğrenilirken, Gülerdem Tekin hakkında ise 3 ay 11 gün hapis cezası verildi. Karara itiraz eden Tekin, "Aracımın içinde öldürülebilirdim. Ben astım hastasıyım; astım krizine girdiğim görülüyor. İnsanların koşarak su verdiği görülüyor. Darbedildiğim için mi hapse gireceğim" dedi.

Olay, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Gülerdem Tekin ve Nazire Duran, Mustafa D. ile Nurdan Duran arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Aylardır süren tartışma sonrası darbedilen Gülerdem Tekin, 13 Aralık 2024'te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu ve komşuları hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

Soruşturma devam ederken, Gülerdem Tekin olay günü 34 GZ 8421 plakalı aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de 34 KVM 895 plakalı aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere aracını çekti. Araçtan inen Nurdan Duran, Gülerdem Tekin'in aracının kapısını açarak kadınla park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Tekin'e hakaret edip 'Seni öldüreceğim' sözleriyle tehditte bulundu. Ardından da saçını çekip, başına koluna ve bacaklarına yumruk atmaya başladı. Bu sırada Mustafa Duran ve Nazire Duran da, Gülerdem Tekin'i darbetti. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

SAVCILIK KARARIYLA SERBEST KALDILAR

Gülerdem Tekin'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tekin'i olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Darp raporu alan Tekin, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu. Bunun üzerine 3 komşu gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Nazire Duran ve Mustafa Duran savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Nurdan Duran ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Gülerdem Tekin ve Nurdan Duran müşteki sanık sıfatıyla iddianamede yer aldı. İddianamede, Gülerdem Tekin ile Nurdan Duran arasında daha önceden park yeri nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü Nurdan Duran'ın Gülerdem Tekin'in aracının yanına gittiği, bu sırada tartışmanın başladığı belirtildi. İddianamede kavga sırasında Nazire Duran ve Mustafa D.'nin de olaya dahil olduğuna ve Gülerdem Tekin'i darbettiklerine de yer verildi. Dosyada yer alan adli muayene raporuna göre, taraflarda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte yaralanma olduğu kaydedildi. Kamera görüntüleri ve taraf beyanlarının da yer aldığı dosyada, tarafların uzlaştırma bürosuna sevk edildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Sanıkların 'Kasten basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Anadolu 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar hakim karsısına çıktı. Mahkeme sanık savunmalarının alınması, olay anına ilişkin görüntüler ve muayene raporlarının incelenmesinin ardından 30 Eylül'de kararını açıkladı. Sanıklar Nazire Duran ve Mustafa D. hakkında, Gülerdem Tekin'e karşı eylemlerinde, Tekin'i yaraladıklarına dair somut delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

'9 DEFA UZAKLAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNDUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da katıldığı davayla ilgili açıklamalarda bulunan Gülerdem Tekin, "9 Şubat 2025 tarihinde iki kadın ve bir erkek tarafından binamızın otopark alanında kendi aracımın içinde şoför koltuğunda feci şekilde darbedildim. Bu kişiler beni darbettikten sonra baygınlık geçirdim; öldüğümü düşünerek kaçıp gittiler. Bu kişilerden biri zaten sokak ortasında daha önceden gırtlağımı keseceğini, beni öldüreceğini söyleyerek, çok galis küfürler etmişti. Bununla ilgili süreci yargıya taşıdım. Şikayetimi geri çekmedim. 9 Şubat'ta da binanın otoparkına giriş yaptığım anda trafikte beni takip etmişler. Sağlı sollu kapılar açılıyor. Nazire Duran, saçımdan tutarak sağ kapıdan beni yatırıyor. İsimlerini kollukta öğrendim. Nurdan Duran isimli kişi gelini, üstüme çıkıyor. Sol kapıyı açıp bütün bedeniyle üstüme çıkıyor ve Mustafa Duran da Nazire Duran'ın oğlu ve Nurdan Duran'ın kocası. O da yine sol kapıdan bu darp hadisesine iştirak ediyor. Ben astım hastasıyım. Bu mavi kazaklı olan üstüme çıkan ve beni feci şekilde darbeden kişi de gidip Adli Tıp Raporu alıyor; fakat kaçıp gidiyorlar. Tabii ben olayı yargıya taşıdıktan sonra bir darp raporu alıyor. Bu nedenle davacı müşteki sanık sıfatıyla dosyada yargılama devam ediyor. Basit yargılama usulüyle böyle bir dava açıldı. Bilirkişiye gönderilmesi taleplerim kabul bulmadı; değerlendirilmedi. Dokuz defa uzaklaştırma talebinde bulundum. Aile Mahkemesi 9 defa bu kişilere yönelik uzaklaştırma talebimi reddetti. Bu kişiler aynı gün serbest bırakıldı. Aracımın içinde öldürülebilirdim. Ben astım hastasıyım; astım krizine girdiğim görülüyor. İnsanların koşarak su verdiği görülüyor. Bu kişiler serbest" dedi.

'TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUM; ZORBALIKLARINA DEVAM EDİYORLAR'

Tekin, "Basit yargılama usulüyle açıldı. Karar beni şoke etti. Olayın başından sonuna kadar şoför koltuğundayım. Önümde direksiyon var; hareket kabiliyetim kısıtlı. Bu kişilerin sağlı sollu kapıyı açıp tüm bedeniyle aracımın içine girdiğini herkes izledi. Kamuoyunda bu uğradığım şiddetle ilgili bu kişilere yönelik beraat kararı verildi. Gerekçeli kararda bana hapis kararı verildi. Yani benim fiziksel konumum itibarıyla bu kişilere zaten şiddet uygulayamayacağım görülüyor. Sayın mahkeme, sanık olan 2 kişinin aracımın içine girdiğinin tespit edilemediğine karar vermiş ve 3 kişi beraat kararı aldı. Ben de şunu sormak istiyorum. Aracımda öldürülebilirdim. Darbedildiğim için mi hapse gireceğim. Ölebilirdim ben aracımın içinde. Şimdi ölmediğim için ben hapse mi gireceğim sadece sormak istiyorum. Başka nasıl sorulacağını da bilmiyorum ben bu karar isyan ediyorum" dedi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Hakkında 3 ay 11 gün hapis cezası verilen Gülerdem Tekin'in karara itiraz ettiği öğrenildi. Tekin itiraz dilekçesinde yazılı savunmasının eksik değerlendirildiğini beyan ederek, mevcut deliller çerçevesinde yeniden bir değerlendirme yapılması ve ek iddianame düzenlenmesi talebinde bulundu. İtiraz başvurusunun ardından 17 Nisan 2026 tarihine duruşma tarihi verildi.