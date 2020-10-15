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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Kartal’da aracı yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

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Kartal’da aracı yanan kadın gözyaşlarına boğuldu
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KARTAL TEM Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yanan aracı gören diğer sürücü yangın tüpleri müdahale ederken aracın sahibi Tuğba Verdil gözyaşlarına hakim olamadı.

Kartal’da aracı yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

Olay, Kartal TEM Bağlantı Yolu Sultanbeyli istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CMP 658 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Samandıra gişeler yönünde seyir halindeki aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gören Tuğba Verdil aracından inerek yardım istedi.

Yoldaki diğer sürücüler yanan aracı görünce yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında sürücü Tuğba Verdil cep telefonuyla konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kartal TEM otoyolu bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan bir otomobil sürücü aracın yandığı görünce emniyet şeridinde aracını park ederek aracın yanması cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Aracı yanan sürücü Tuğba Verdil, "Cevizlide kaza yaptım. Kaldırıma çıktım. Çekici geldi kenara çekti ’Sıkıntı yok’ dedi. Ondan sonra yolda seyir halindeyken burnuma koku gelmeye başladı. Sağa çektim. Kendime attığım gibi araba alev alev yanmaya başladı. Ben de bir şey yok" diye konuştu.

 

 

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