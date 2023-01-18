Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kartal’da apartman dairesi alev alev yandı: 3 kişi mahsur kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Kartal#Yangın#Topselvi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 19:04

Kartal’da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan ve balkona sığınan 1’i çocuk 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine gelen yakınları baygınlık geçirdi.

Haberin Devamı

Yangın, Kartal Topselvi Mahallesi Yelkenli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle apartman dairesinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin içerisinde kalan 1'i çocuk 3 kişi balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse balkonda mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracılığıyla kurtardı.

Kartal’da apartman dairesi alev alev yandı: 3 kişi mahsur kaldı

Yoğun dumana maruz kalan 1’i çocuk 3 kişi ambulansa alındı. Olay yerine gelen yakınları ise baygınlık geçirdi.

Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınırken, ekipler çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kartal#Yangın#Topselvi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF
Bir mezarlığı tek başıma doldurdum diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi

'Bir mezarlığı tek başıma doldurdum' diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı? Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi?

#Matteo Messina Denaro
ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma