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Kartal’da alkollü sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

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#Alkollü Sürücü#Trafik Kazası#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 00:46

Kartal’da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın altında kalan 2 yaya, cadde üzerinde bulunan iş makinası ile kurtarıldı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Atalar Mahallesi Kortej Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Umut Ak yönetimindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki asfalt parçalarına çarparak havalandı. O esnada kaldırımda yürüyen 2 kişi, hafif ticari aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, o esnada cadde üzerinden geçen iş makinesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç altında kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hafif ticari aracın sürücüsü Umut Ak ve araçta bulunan yolcu Bedri Kayaoğlu ile yaralı 2 yaya ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. 

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#Alkollü Sürücü#Trafik Kazası#Hastane

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