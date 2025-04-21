×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Astım hastası kadına kâbusu yaşattılar: Seni öldüreceğiz

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kartal#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 13:05

Kartal’da park yeri tartışmasında astım hastası Gülerdem T. (48), komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. (33) ve Nazire D. (48) tarafından aracının içerisinde 'Seni öldüreceğiz' tehdidiyle tekme tokat darbedildi. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan 3 komşudan 2’si emniyetten, biri de çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı binada yaşayan Gülerdem T. ve Nazire D., Mustafa D. ile Nurdan D. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbulda dehşete düşüren olay Astım hastası kadına kâbusu yaşattılar: Seni öldüreceğiz

Aylardır süren tartışma sonrası darbedilen Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olup komşularından uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T., 34 GZ 8421 plakalı aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de 34 KVM 895 plakalı aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere park etti.

Haberin Devamı

İstanbulda dehşete düşüren olay Astım hastası kadına kâbusu yaşattılar: Seni öldüreceğiz

ASTIM HASTASI KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Araçtan inen Nurdan D., Gülerdem T.’nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında astım hastası kadına 'Seni öldüreceğim' sözleriyle hakaret edip tehditlerde bulundu. Ardından da saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı. Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.’yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha 'Seni öldüreceğiz' denilerek tehdit edildi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbulda dehşete düşüren olay Astım hastası kadına kâbusu yaşattılar: Seni öldüreceğiz

DÖVÜP SERBEST KALDILAR

Olayın ardından Gülerdem T.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Gülerdem T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Darp raporu alan kadın, taburcu olduktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine kadını darbeden saldırgan 3 komşu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan ve 'Kasten yaralama' ile 'Tehdit-hakaret' suçlarından haklarında adli işlem yapılan Nazire D. ve Mustafa D. savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Nurdan D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İstanbulda dehşete düşüren olay Astım hastası kadına kâbusu yaşattılar: Seni öldüreceğiz

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kartal#Kavga

BAKMADAN GEÇME!