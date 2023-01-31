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Kartal'da acı haber: Anne ve 2 kızı evde ölü bulundu

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#Doğalgaz#Kartal#Zehirlenme
Kartalda acı haber: Anne ve 2 kızı evde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 16:53

İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın giriş katında yaşayan anne ve 2 çocuğu ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Melek Dönmez(40), kızları Havvanur Ergay(12) ve Belinay Ergay(14) ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartalda acı haber: Anne ve 2 kızı evde ölü bulundu

Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı.

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#Doğalgaz#Kartal#Zehirlenme

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