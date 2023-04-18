Kartal'da 2 kişinin öldüğü otomobildeki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşecik Sokak'ta seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan 4 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada sırasında Tiryaki Sokak'ta bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kavgada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Seken kurşunlar nedeniyle tatlı dükkanında oturan bir kadında yaralandı.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin direğe vurduğu anlar ve silah seslerini duyanların kaçtığı anlar görülüyor.