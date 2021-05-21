‘Kartal Yuvası’na 500 metrede DEAŞ baskını

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın saflarında faaliyet yürüten bazı kişilerle ilgili alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Yapılan araştırmada, örgütle bağlantılı zanlıların İstanbul’da 10 ilçedeki adresleri belirlendi. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, 10 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 18 örgüt üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15’inin yabancı terörist savaşçı (YTS) olduğu belirtildi.

KONSOLOSLUK MANZARALI

Polisin baskın düzenlediği adreslerden biri de İstinye sırtlarındaki ABD Başkonsolosluğu’na yaklaşık 500 metre mesafede bulunan bir apartman dairesiydi. İstinye Mahallesi Eylem Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki daireye giren ekipler, Evren D.’yi (34) gözaltına aldı. Evli ve bir çocuk sahibi Evren D.’nin yakınları, “Bu mahallede doğdu. Ailesi 80 yıllık İstinyeli. Süt ve kahvaltı ürünleri satıyor. Dini bütün, işinde gücünde bir adam. Babası mahallede bakkal” dedi. Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir gecekondu da operasyonun hedefindeydi. Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 zanlının sorgusu sürüyor.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ndeki bir gecekondu da operasyonlar yapılan adreslerden biriydi.

18 KİŞİ SORGUDA

10 ilçedeki 20 adreste yapılan baskınlarda gözaltına alınan 18 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

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