Kartal saldırısında yaralanan baykuş tedaviye alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri Hankaraağaç Mahallesi'nde bir tarla içerisinde yaralı halde baykuş olduğunu fark etti. Kartalın saldırısı sonucu kanadından yaralandığı anlaşılan baykuş, gerekli muayene ve tedavisi için Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. ‘Kulaklı orman baykuşu’ olarak da bilinen baykuşun tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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