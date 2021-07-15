MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartal Sahili'nde silahlı saldırı! Cem Özmüş hayatını kaybetti
GeriGündem Kartal Sahili'nde silahlı saldırı! Cem Özmüş hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Kartal Sahili'nde silahlı saldırı! Cem Özmüş hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartal Sahili'nde silahlı saldırı! Cem Özmüş hayatını kaybetti

Kartal Sahili'nde dün gece kayalıklarda arkadaşıyla oturan 1 kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Özel koruma olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Cem Özmüş(48), arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturduğu sırada olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arkadaşı, sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş'ü otomobiliyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü.

: İlginizi Çekebilir

Olay yeri incelemesi yapan polis yerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, Özmüş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Özmüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. 

Kartal Sahilinde silahlı saldırı Cem Özmüş hayatını kaybetti

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi