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Gündem
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Kartal Sahili'nde korkunç olay! Kayalıklara sıkışmış halde bulundu

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Kartal Sahili'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde kayalıklara sıkışmış halde bulunan erkek cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesede ilişkin kimlik çalışmaları sürüyor. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kartal Dragos Sahili'nde meydana geldi. Kıyı şeridinde devriye gezen İBB güvenlik görevlileri kayalıklarda bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Görevliler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kayalıklardaki kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekipleri kayalıkların arasına sıkışmış olan erkek cesedini çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti. En sonunda olay yerine itfaiye ekipleri istendi. Özel kıyafetler giyen itfaiye erleri cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Polisin yaptığı incelemelerde cesede ait kimlik bilgilerine ulaşılamadı. Kimliği belirsiz kişiye ait ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kartal Sahilinde korkunç olay Kayalıklara sıkışmış halde bulundu


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