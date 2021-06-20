Kartal Sahil Yolu'nda otomobilleriyle makas atarak ilerleyen 2 sürücüye 2 bin 678 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 15 Haziran 2021 tarihinde Kartal Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 AU 177 plakalı araç sürücüsü Selman Ulusoy ve 34 ECN 967 plakalı araç sürücüsü Halil Aydemir'i yakalandı. Sürücülere "Makas atma" suçundan 1339'ar liradan olmak üzere toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüleri Selman Ulusoy ve Halil Aydemir’e "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi. Öte yandan 2 sürücünün trafiğin yoğun olmasına aldırmadan son gaz sürat yapıp, diğer araçlara makas atarak yarıştığı anlar DHA kameraları tarafından kaydedilmişti.

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