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Kartal sahil yolunda araç denetimi

#Kartal#Araç Denetimi#Egzoz
Kartal sahil yolunda araç denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından Kartal sahil yolunda yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan ve abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleten polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazdı.

Denetimlerde, 14 otomobilin sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan, 2 sürücüye plakasız araç kullanmaktan, 3 sürücüye evraksız araç kullanmaktan, 2 adet sürücüye cam filminden, 2 sürücüye muayenesiz otomobil kullanmaktan, 3 sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan, 1 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 2 sürücüye ışık ihlalinden, 1 sürücüye alkollü otomobil kullanmaktan, 2 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanmaktan ve 1 sürücüye saygısız otomobil kullanmaktan toplamda 33 sürücüye ceza yazıldı.

 

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#Kartal#Araç Denetimi#Egzoz

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