Kartal Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Kartal'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un bir ilçesi olan Kartal, içerisinde 20 adet mahalle barındırır. Bu mahallelerden her birinin posta kodları farklıdır.

İstanbul Kartal İlçesinin Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul'un ilçelerinden biri olan Kartal'ın posta kodu 34862'dir. Bu posta koduna pek çok yerde ve pek çok şekilde ihtiyaç duyulabilir. Örneğin internet üzerinden bir alışveriş gerçekleştirdiğinizde ve ürünü teslim alabilmek için adres bilgilerinizi girmeniz gerektiğinde, bu adres bilgileri arasında posta kodu da yer almaktadır. Eğer bu posta kodunuzu bilirseniz tekrardan araştırmanıza gerek kalmaz. Ayrıca birine posta gönderirken ya da birinden posta alacakken de posta koduna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden herkesin posta kodunu bilmesi önemlidir.

İstanbul Kartal İlçesinin Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?

Atalar - 34862 (Atalar ve Petroliş mahalleleri)

Esentepe - 34870 (Esentepe ve Karlıktepe mahalleleri)

Kartal - 34860 (Kordonboyu ve Yukarı mahalleleri)

Orhantepe - 34865 (Cevizli ve Orhantepe mahalleleri)

Soğanlık - 34880 (Gümüşpınar, Orta ve Soğanlıkyeni mahalleleri)

Topselvi - 34873 (Çavuşoğlu, Topselvi, Yalı ve Yunus mahalleleri)

Uğurmumcu - 34882 (Uğurmumcu ve Yakacıkyeni mahalleleri)

Yakacık - 34876 (Cumhuriyet, Çarşı ve Hürriyet mahalleleri)

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