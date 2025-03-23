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‘Kartal İstimbotu’ müzede: ‘Geldikleri gibi giderler’in tanığı

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Kartal İstimbotu
‘Kartal İstimbotu’ müzede: ‘Geldikleri gibi giderler’in tanığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Geldikleri gibi giderler” sözünü söylediği Kartal İstimbotu’nun rekreasyon çalışmalarının ardından Çanakkale Deniz Müzesi’nde sergilenmeye başlandığını bildirdi.

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1918’DEKİ İŞGALDE...

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Kasım 1918 tarihinde işgal günlerinde Haydarpaşa’dan Galata’ya intikalde kullandığı ve düşman donanmasına bakarak ‘Geldikleri gibi giderler’ sözünü söylediği ‘Kartal İstimbotu Rekreasyon Alanı’ çalışmaları tamamlanarak Çanakkale Deniz Müzesi’nde sergilenmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, Kartal İstimbotu’nun da bulunduğu rekreasyon alanına ilişkin fotoğraflara da yer verildi. ◊ AA

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Kartal İstimbotu

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