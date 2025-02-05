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Kartal Belediye Başkanı’nın 3.5 yıl hapsi istendi

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#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Gökhan Yüksel#Kartal Belediye
Kartal Belediye Başkanı’nın 3.5 yıl hapsi istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 07:00

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 arasında, belediyeye ait 44 taşınmazın, Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği ve bu şekilde şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başkan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin, ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak’ suçundan 10 aydan 3.5 yıla, 2 şüphelinin ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

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#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Gökhan Yüksel#Kartal Belediye

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