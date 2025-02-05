Kartal Belediye Başkanı’nın 3.5 yıl hapsi istendi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 arasında, belediyeye ait 44 taşınmazın, Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği ve bu şekilde şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başkan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin, ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak’ suçundan 10 aydan 3.5 yıla, 2 şüphelinin ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.