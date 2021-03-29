Kartal Belediye Başkanı Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi

Kartal’da bulunan taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Yüksel, göreve geldiği günden beri tamamlanan ve devam eden çalışmaları paylaştı ve taksicilerin sorunlarını dinledi. Kartal Belediyesi tarafından yaklaşık bir yılı bulan Covid-19 salgınına karşı yürütülen koruyucu ve önleyici hizmetlerin yanında alt yapı çalışmaları ile ilgili taksi esnafını bilgilendirirken, taksicilerin talep ve sorunlarını tek tek dinleyip çözüm odaklı çalışmalara devam edecekleri bilgisini verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Gece gündüz demeden direksiyon başında 7 gün 24 saat özveri ile ulaşım hizmeti veren siz taksici komşularımızla bir araya gelmekten dolayı memnunum. Taksici esnafı bizlerin sahadaki gözü ve kulağıdır. Yapmış olduğunuz meslekten ötürü direk komşularımızla iletişim halinde olan, yaptığımız hizmetlerin onların nazarındaki değerlendirmesini dinleyen ve paylaşanlar sizlersiniz. Bugün hem sizlerin sorunlarını dinlemeye geldim hem de iki yıllık süre içindeki hizmetlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Pandemi sürecinde yaşadığınız zorluklardan haberdarız. Bu süreçte dezenfekte desteği başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı yanınızda olmaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen altyapı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İlçemizde daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak için 20 mahallemizde yüzlerce sokak ve caddeyi asfaltladık ve bu yöndeki çalışmalarımızın yanında çözüm odaklı projeler üretmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Yüksel'in ziyaretlerine ilgi gösteren taksici esnafı, ziyaretlerinden dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür etti.

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