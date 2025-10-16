Kart faizlerini sileceğiz... Özel’den ilk 100 gün vaatleri

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 62’ncisini İstanbul Sarıyer’de gerçekleştirdi. Özel, miting alanını dolduran vatandaşlara özetle şöyle seslendi: “Hayalim şudur, hani Saraçhane’de gençler Taksim’e gitmek isteyip de onlara engel olması için polise kanunsuz emir verip, onları karşı karşıya getirdiler ya. Seçim akşamı gelecek. Sandıkları bekleyeceğiz, sonucu alacağız. Ertesi gün akşam saat 20.30’da Bozdoğan Kemeri’nin önünde polisler ve gençlerle omuz omuza halay çekeceğiz.



Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında barınma sorunu olan öğrenci kalmayacak. Kreşe gitmek isteyip de gitmeyen yoksul çocuk kalmayacak. Okul öncesi eğitim zorunlu olacak, 2 yıl okul öncesinde ücretsiz, ayrımsız, en iyi eğitim bütün çocuklara birden verilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hem de öyle çok beklemeden ilk 100 gün içinde kredi kartlarında; tabii ticaret için kullanılmış olanlar değil, gerçekten ihtiyaçtan takibe düşmüş yoksul vatandaşın, eskinin orta direğinin, yani Mahmut Hoca’nın, Ayşe Teyze’nin, Berrin Abla’nın borcuna uygulanan bu faizler elbette düşürülecek ama andolsun, ilk 100 gün içinde bu takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz, borcun ana parasını da böleceğiz. Milleti bu faiz sarmalından, AK Parti’nin kara düzeninden kurtaracağız, rahat bir nefes aldıracağız.

Tayyip Bey’in bir diğer korkusu da malum Mansur Başkan. Geçtiğimiz hafta da bu sefer Mansur Başkan’ın üzerine hem de kendisinin bir iddiayı duyar duymaz soruşturma başlattığı, iç denetim yaptırdığı ve iç denetimden temiz çıktığı, Sayıştay denetiminin temiz çıktığı, mülkiye müfettişlerinin denetiminin temiz çıktığı bir süreçten sonra adının ne tanık, ne sanık olarak geçmediği iddianameden, efendim Devlet Memurları Kanunu’nun bilmem neyine göre izin alıp üstünde tepinip, Mansur Başkan’ı yıldırmak, korkutmak, akılları sıra Ekrem Başkan’dan sonra Mansur Başkan’a yürümeye kalkacaklarını sanıyorlar.

Geçmişte, daha 3 yıl önce vatandaşa anahtar vadeden Erdoğan’ın rejimi şimdi diyor ki ‘Biz size kirayla sosyal konut vereceğiz.’ Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin düşük gelir seviyesindeki ve hiçbir zaman ev alamayacak durumdaki vatandaşlar için sosyal konut projesidir. Beyefendi duymuş bunu, ‘Aman CHP gelir, bunu söyler.’ Aklınca ön alıyor.”